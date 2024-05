Anglo American rejeita extensão de prazo para negociação de compra pela BHP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 7:26 Para compartilhar:

A Anglo American rejeitou nesta quarta-feira (29) um pedido da gigante de mineração anglo-australiana BHP de prorrogar o prazo de negociação para a possível compra da Anglo. A BHP, maior mineradora do mundo em valor de mercado, anunciou nesta quarta uma série de medidas destinadas a aliviar preocupações da Anglo sobre a estrutura do acordo proposto.

Em resposta, a Anglo disse que a oferta da BHP “não aborda suficientemente o fato de que os acionistas da Anglo arcariam riscos de execução e valor desproporcionais e incertezas durante um período prolongado”.

A oferta da BHP propõe a cisão das unidades sul-africanas da Anglo – Anglo American Platinum e Kumba Iron Ore -, uma condição que a Anglo alega envolver riscos de execução significativos.

No último dia 22, a Anglo rejeitou uma terceira oferta de compra não solicitada da BHP, no valor de 39,24 bilhões de libras (US$ 49,87 bilhões). Na mesma ocasião, o Conselho de Administração da Anglo estipulou que a BHP teria até hoje para apresentar uma nova oferta ou desistir oficialmente da transação.

Por volta das 7h05 (de Brasília), a ação da Anglo caía 1% na Bolsa de Londres, enquanto a da BHP avançava 1,7%. *Com informações da Dow Jones Newswires.