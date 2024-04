Anglo American informa que recebeu proposta da BHP Billiton para fusão das operações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2024 - 11:46 Para compartilhar:

A mineradora australiana BHP Billinton apresentou uma oferta para adquirir a rival Anglo American, que tem valor de mercado de cerca de US$ 35 bilhões. O negócio, se confirmado, remodelará a indústria global de mineração.

A Anglo American, que tem sede em Londres, informou ter recebido uma proposta não solicitada e não vinculativa para combinar as operações com a companhia australiana. A transação seria bancada exclusivamente com ações.

O Conselho de Administração da Anglo American já iniciou o processo de análise da oferta. Fonte: Dow Jones Newswires.