Anglo American emite comunicado sobre acordo de venda de negócio de níquel no Brasil

Na última terça feira (18-02-2025), a Anglo American emitiu comunicado com informações sobre o acordo de venda de seu negócio de níquel no Brasil estabelecido com a MMG Singapore Resources Pte. Ltd., empresa subsidiária da MMG Limited (MMG). O valor total do acordo pode atingir a cifra de US$ 500 milhões, envolvendo 4 empreendimentos minerários, sendo que dois deles estão em fase de desenvolvimento e os outros dois estão em fase operacional, com produção de ferroníquel.

Os empreendimentos operacionais estão situados no estado de Goiás, e os projetos minerais em desenvolvimento estão situados no Mato Grosso e no Pará. O acordo prevê o pagamento em fases, sendo o valor mais expressivo no início, com a conclusão do negócio, no valor de U$S 350 milhões; a segunda parcela pode chegar a até U$S 100 milhões e está vinculada ao preço do níquel; e, a parcela final de até U$S 50 milhões depende do objetivo de prosseguir com o desenvolvimento futuro dos projetos minerais.

O Presidente da Companhia, Duncan Wanblad, destacou importantes características do negócio: “a venda do nosso negócio de níquel, após um processo altamente competitivo, marca mais um importante passo rumo à simplificação do nosso portfólio, para a criação de uma empresa mais valiosa, focada em cobre, minério de ferro premium e nutrientes agrícolas. Com o acordo de hoje, juntamente com a venda da unidade de carvão metalúrgico na Austrália, assinada em novembro de 2024, esperamos gerar um valor total para o caixa da empresa de até US$ 5,3 bilhões, refletindo a alta qualidade dos nossos negócios de carvão metalúrgico e níquel.

A mineradora MMG é respeitada por suas operações seguras e responsáveis, e nós acreditamos que nosso acordo representa uma grande realização, não somente para os nossos acionistas, mas também para nossos empregados e a sociedade brasileira. Trabalharemos juntos para garantir uma transição bem-sucedida.”

Os produtos gerados pelo negócio de níquel da Anglo possuem vocação para atendimento das cadeias de valor no aço inoxidável e também de baterias. Os empreendimentos operacionais objeto do acordo contemplam as minas e as plantas de processamento de ferroníquel de Barro Alto e Niquelândia, em Goiás, cuja soma da produção em 2024 alcançou o volume de 39.400 toneladas.

Os projetos não operacionais, objeto do acordo, englobam os ativos situados no Pará e em Mato Grosso. O projeto localizado no Mato Grosso, denominado por Morro Sem Boné possui um potencial de 65 milhões de toneladas; e, o projeto localizado no Pará, denominado por Jacaré, dispões de volume de aproximadamente de 300 milhões de toneladas de recursos minerais.

A transparência na condução do processo foi destacada pelo Diretor Regional da Anglo American, Ruben Fernandes: “todo o processo de seleção foi feito de forma transparente e rigorosa, buscando um comprador responsável. Agora, esperamos que as operações de níquel sigam sua trajetória de sucesso e desenvolvimento regional.”

A Presidente da Anglo American no Brasil, Ana Sanches, apresentou sua compreensão sobre o negócio e suas consequências, bem como a abordagem da empresa nas diferentes etapas do negócio: “Para os próximos meses, seguiremos trabalhando em uma transição tranquila para todas as partes envolvidas, mantendo o cuidado com as pessoas e tendo a segurança sempre em primeiro lugar. A MMG receberá da Anglo American mais que um negócio de ferroníquel. Trata-se de um legado de mais de 40 anos de história em Goiás, promovendo o desenvolvimento sustentável das regiões que nos acolhem”.