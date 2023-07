Anglo American eleva produção no 2º trimestre, graças a Peru e Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 9:37 Compartilhe

A Anglo American elevou sua produção total em 11% no segundo trimestre ante o mesmo intervalo do ano passado, graças ao aumento da produção de cobre e também ao forte desempenho da operação de minério de ferro Minas-Rio no Brasil. Por volta das 8h50 (de Brasília), a ação da mineradora sul-africana tinha alta de 4,8% na Bolsa de Londres.

Em relatório divulgado nesta quinta-feira, 20, a empresa informa que sua produção de cobre teve expansão anual de 56% no segundo trimestre, para 209 mil toneladas, graças ao aumento da produção na nova mina peruana de Quellaveco. Apenas no Chile, porém, houve queda de 2%.

Já a produção de minério de ferro cresceu 9% no mesmo período, para 10,3 milhões de toneladas, refletindo em especial o melhor desempenho da Minas-Rio, onde a produção avançou 29%.

Por outro lado, a produção de níquel da Anglo American caiu 4% na comparação anual do segundo trimestre, enquanto a de diamantes brutos recuou 5%.

