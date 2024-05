Anglo American anuncia reestruturação, após rejeitar oferta de US$ 43 bilhões da BHP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 8:36 Para compartilhar:

A mineradora Anglo American anunciou nesta terça-feira (14) uma reestruturação que inclui a venda de diversos ativos, em meio a especulações sobre novas ofertas de aquisição por parte de rivais do setor. Na véspera, a companhia rejeitou uma proposta renovada da BHP Billiton, de US$ 43 bilhões, após rechaçar uma oferta de US$ 39 bilhões no fim de abril.

A multinacional informou que irá desmembrar a subsidiária de platina, a Anglo American Platinum; se desfazer da unidade de diamantes, a De Beers; vender os ativos de coque; e analisar opções para a operação de níquel. Cobre, minério de ferro e fertilizantes permanecerão no foco da companhia.

“Esperamos que um negócio radicalmente mais simples proporcione criação de valor adicional sustentável através de uma mudança radical no desempenho operacional e na redução de custos”, disse o CEO da empresa, Duncan Wanblad. A reestruturação reduzirá os custos da companhia em US$ 1,7 bilhão, segundo o executivo. Fonte: Dow Jones Newswires.