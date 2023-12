Anglo American anuncia corte de produção de commodities para reduzir custos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2023 - 15:46 Para compartilhar:

As ações da Anglo American caíram depois que a gigante da mineração disse que reduziria a produção de uma série de commodities em uma tentativa de cortar custos. A empresa listada em Londres afirmou que procura reduzir os custos em US$ 1 bilhão, acima da meta anterior de US$ 500 milhões, devido às condições macroeconômicas de mercado.

A Anglo American planeja cortar sua produção geral em cerca de 4% em 2024 e 3% em 2025, antes de expandir em 4% em 2026. A empresa disse que a produção de minério de ferro, cobre, níquel, carvão siderúrgico e metais do grupo da platina será reduzida e que também reduziria a utilização de uma das suas duas fábricas de processamento num dos seus projetos de cobre.

Em uma teleconferência com analistas na sexta-feira, investidores perguntaram se a empresa consideraria se desfazer de certos ativos, e o presidente-executivo, Duncan Wanblad, disse que a mineradora está sempre contemplando a composição de seu portfólio.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias