Angers vence o lanterna Dijon e fica entre os primeiros; Lyon apenas empata

O pequeno Angers chegou à terceira vitória em quatro jogos na atual temporada do Campeonato Francês, neste sábado, ao derrotar em casa o Dijon por 2 a 0. O resultado leva a equipe da região oeste do país ao terceiro lugar na tabela de classificação, à frente do Lyon, que só empatou, em seu estádio, contra o Bordeaux por 1 a 1.

Agora com nove pontos, o Angers tem o mesmo desempenho do atual campeão, o Paris Saint-Germain, que na última sexta-feira passou pelo Metz jogando na casa do adversário, e do Rennes, que tem um jogo a menos – recebe o Nice neste domingo. Com quatro derrotas em quatro rodadas, o Dijon, por sua vez, é o lanterna.

A vitória do Angers foi construída somente no segundo tempo. Muzinga (contra), aos cinco minutos, e El Melali, aos 26, foram os autores dos gols da partida que deixou a modesta equipe, que ficou apenas em 13.º lugar na temporada anterior, entre os primeiros colocados.

Em outra partida deste sábado, o Lyon, do técnico brasileiro Sylvinho, não conseguiu passar pelo Bordeaux e ficou no empate por 1 a 1 em seu estádio. A expulsão do volante Thiago Mendes, ex-São Paulo, foi determinante para o mau resultado, que deixou a equipe na quarta colocação, com sete pontos. Já o rival de Bordeaux tem quatro pontos e está em nono.

Depay abriu o placar para o Lyon ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos. A exclusão de Thiago Mendes, porém, já na etapa complementar, fortaleceu o time visitante, que pressionou até alcançar a igualdade com gol de Brand, aos 17.

Com os mesmos sete pontos do Lyon está o Nantes. Jogando em seus domínios neste sábado, passou pelo Montpellier por 1 a 0 e chegou ao quinto lugar, deixando o adversário em uma posição intermediária, com quatro pontos em 12.º. Em seguida na tabela de classificação está o Toulouse, que superou em casa o Amiens (17.º) por 2 a 0 e se posiciona agora no sexto posto.

Para completar a rodada deste sábado na primeira divisão francesa, o Nîmes, em 13.º com quatro pontos, chegou ao seu primeiro triunfo ao superar o Brest, 10.º com cinco, por 3 a 0.