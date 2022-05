Ângelo completa um mês fora dos campos ainda sem previsão de retorno ao Santos Atacante entrou em campo pela última vez diante do La Calera, dia 28 de abril

O atacante Ângelo entrou em campo pela última vez no empate contra o Unión La Calera, no Chile, por 1 a 1, no dia 28 de abril. Após isso, desfalcou o Peixe em oito jogos, contando Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.





Segundo informações divulgadas pelo Santos, o jogador passou por um exame de imagem e foi constatada uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Ele iniciou o tratamento com o departamento médico e passou por um trabalho individualizado de reequilíbrio muscular. O clube não deu prazo para a volta do jogador aos gramados.

O Alvinegro da Vila, porém, não pretende acelerar o retorno do jogador. Ele segue fazendo trabalhos de fortalecimento para evitar futuros problemas maiores, mesmo com a lesão cicatrizada. Ainda sem data exata, o jogador deve ficar pelo menos mais duas semanas fora.

O próximo compromisso do time de Fabián Bustos agora será na Vila Belmiro. A equipe enfrentará o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (29). O Peixe é o 6º colocado da competição, com 11 pontos, três a menos que o líder Corinthians.