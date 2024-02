Angelina Mango vence Festival de Sanremo com música ‘La noia’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/02/2024 - 9:50 Para compartilhar:

ROMA, 11 FEV (ANSA) – Com a faixa “La noia”, que se inspira nos ritmos latino-americanos da cumbia, a cantora Angelina Mango, de 22 anos, foi a campeã da edição de 2024 do Festival de Sanremo, o concurso musical mais famoso da Itália.

Levando em consideração os três júris que definiram a música vencedora do programa, Mango superou os rivais com 40,3% das preferências.

Na classificação final do megaevento, a compositora foi seguida por Geolier (25,2%), que concorreu com “l p’ me, tu p’ te”, canção escrita em dialeto napolitano, e Annalisa (17,1%), que cantou a música “Sinceramente”.

O grupo dos cinco primeiros colocados do festival italiano foi concluído por Ghali (10,5%), com a canção “Casa Mia”, e Irama (6,9%), que participou de Sanremo com a faixa “Tu no”.

“Vocês são loucos! Muito obrigado à orquestra, a você Amadeus, ao Fiorello, à minha equipe e à minha família, obrigado por terem vindo”, celebrou a artista em meio às lágrimas.

Mango não saiu do Teatro Ariston apenas com o troféu principal da noite, mas também com os prêmios Lucio Dalla, que é votado pela imprensa especializada, e o Giancarlo Bigazzi, que coroa a melhor composição musical.

As exibições da italiana, que é natural da região da Basilicata, também ajudaram a quebrar um longo jejum em Sanremo, pois a última mulher a vencer o festival havia sido Arisa, com a canção “Controvento”, em 2014. (ANSA).

