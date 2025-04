Angelina Jolie encontra líder indígena Raoni em aldeia no Xingu

RIO DE JANEIRO, 3 ABR (ANSA) – Conhecida por seu ativismo humanitário, a atriz americana Angelina Jolie surpreendeu os moradores da região do Xingu, no Mato Grosso, ao visitar a aldeia Piaraçu, onde foi recebida pelo líder indígena Raoni Metukire.

A artista passou pela área através de uma parceria com a organização Re:wild e, além de ter visto o cacique, se encontrou com outras lideranças para conversar sobre temas que envolvem a comunidade local.

A atriz, que defende causas ambientais, humanitárias e de direitos humanos há décadas, expressou seu apoio aos esforços para proteger a Amazônia e a cultura indígena.

Jolie desembarcou no Mato Grosso sem comunicar a imprensa e não publicou registros da viagem nas redes sociais, mas apareceu em várias fotos compartilhadas pelo Instituto Raoni.

“A visita ocorreu na aldeia Piaraçu, onde as lideranças puderam falar de assuntos prioritários para comunidade e pudemos mostrar um pouco do nosso modo de vida tradicional. Nossa luta pela proteção do nosso território e cultura é diária e ficamos felizes em saber que cada vez mais pessoas se juntem a nós nessa luta”, escreveu o instituto. (ANSA).