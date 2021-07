Angelina Jolie e The Weeknd são flagrados juntos em Los Angeles

Angelina Jolie, de 46 anos, e The Weeknd, 31 anos, foram flagrados juntos na noite desta quinta-feira, 1º. A atriz e o cantor estavam jantando no restaurante Giorgio Baldi, em Los Angeles.

Segundo o site The Sun, os dois artistas teriam passado horas no local. Depois do encontro, os dois foram embora separadamente.

O jantar da protagonista do filme Malévola e de The Weeknd, nome artístico de Abel Tesfaye, surpreendeu os fãs. Isso porque, em 2016, o compositor mencionou Brad Pitt, ex-marido de Jolie, em seu single Starboy.

Uma fonte próxima do cantor disse ao site Page Six que Abel está pensando somente no trabalho. “Eles não estão tentando esconder [o jantar]. Ele está definitivamente focado em chegar ao mundo do cinema”, explicou.

Angelina Jolie e Brad Pitt se divorciaram oficialmente em 2019, e, atualmente, travam uma batalha judicial pela guarda dos seis filhos. The Weeknd já namorou estrelas como Selena Gomez e Bella Hadid. Mas, desde 2019, quando terminou com Bella, o músico não assumiu nenhum outro relacionamento publicamente.

