Angelina Jolie ajuda filha a se mudar para dormitório da faculdade: ‘Vou começar a chorar’

Zahara, filha de 17 anos de Angelina Jolie e Brad Pitt, está de malas prontas para a faculdade. A mãezona deixou a filha nos dormitórios da Spelman College, em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos e quase não consegue conter as lágrimas de emoção.

“Vou começar a chorar. Ainda não comecei a chorar”, disse a atriz. “Ouvi dizer que amanhã é a grande noite. Eu estou me segurando para não chorar”, brincou.

No início do mês, Angelina foi flagrada dançando com a filha e outros colegas da universidade, em comemoração à chegada dos novos estudantes.

