Angélica surpreende Huck com pergunta inusitada em seu novo programa no ‘Fantástico’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 15:46 Para compartilhar:

Angélica, 50 anos, vai encarar um novo desafio em sua trajetória na TV ao entrevistar pela primeira vez o marido, Luciano Huck, 53.

A apresentadora recebeu o titular do “Domingão”, da Globo, na gravação de seu programa “50 & Uns”, derivado do “50 & Tanto”, com estreia marcada para 10 de novembro no Globoplay e no “Fantástico”, e fez uma pergunta que surpreendeu até o amado sobre o seu “namoro” com a política.

“Eu perguntei sobre aquele momento em que ele foi cogitado como candidato a presidente. Ele se surpreendeu, não esperava. Fiz isso já sabendo bastante a resposta, mas para esclarecer para quem nunca viu o Luciano falar a respeito disso de forma mais aberta, como lá em casa”, contou em entrevista à coluna Play, do jornal “O Globo”.

A comunicadora admitiu certo estranhamento em entrevistar o marido. “É diferente, não é natural. Tinha que ficar algo verdadeiro, como todas as outras entrevistas. É difícil, já que converso com o Luciano, sei muita coisa. Mas não havia como ele não participar”, completou.

Huck participou do episódio que tem o poder como tema, ao lado de Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do comediante Whindersson Nunes.

“O tema tinha tudo a ver. Falamos de assuntos que as pessoas sempre quiseram ouvir. Coisas que a gente trata na intimidade, mas que, de maneira séria, olhando no olho, nunca tínhamos abordado. Foi uma experiência boa, mas já está bom, não preciso de mais (risos). Não temos mais nada para falar um para o outro neste sentido”, arrematou.

Luciano Huck adiou o sonho de concorrer ao cargo de presidente da República quando substituiu Fausto Silva nos domingos da Globo., em 2021.

À publicação, Angélica também confirmou que voltará à Globo para apresentar um especial do “Vídeo Show”, atração que ficou no ar de 1983 a 2019, e da qual fez parte nos anos 2000 à frente do “Vídeo Game”, para as comemorações dos 60 anos da emissora.

“É uma alegria enorme participar apresentando o Vídeo Game, que fez parte da minha vida e da vida de tanta gente”, reforçou. O especial irá ao ar em 25 de abril.