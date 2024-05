Angélica revela que Xuxa a alertou sobre traição de seu ex-namorado: ‘Ela me ligou pra falar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 12:54 Para compartilhar:

Em entrevista ao canal da revista Caras, no YouTube, Angélica, 50, revelou que Xuxa, 61, a alertou sobre traições de um ex-namorado, que não teve o nome revelado. Na sabatina, a mulher de Luciano Huck disse que insistiu na relação, mas acabou descobrindo tudo depois.

“Uma vez ela (Xuxa) me ligou para falar de um namorado que estava me traindo. E eu, apaixonada, falei: ‘Ah…’, e continuei ali. Mas eu fiquei com um pezinho atrás”, disse Angélica. “E era verdade?”, questionou o jornalista Fabrício Pellegrino. “Amor, é sempre verdade”, respondeu a apresentadora, aos risos.

Angélica ainda negou que tivesse qualquer tipo de rivalidade com a Xuxa: “Existia um ganho das marcas, existia um ganho da mídia, existia um ganho dos empresários. Porque quando você coloca uma coisa de Fla-Flu, de rivalidade, você forma dois times. E quando você forma dois times, começa a criar assuntos, começa a vender. Então, as pessoas gostavam de formar dois lados”, finalizou.