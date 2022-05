Angélica revela que tabu a fez sentir vergonha da menopausa precoce: ‘Me sentia esquisita’

Mãe de Eva, Joaquim e Benício, frutos do casamento com Luciano Huck, Angélica diz ter sofrido com os primeiros sintomas da menopausa, período pelo qual as mulheres costumam passar após os 40 anos de vida e que determina o fim da idade reprodutiva.

Aos 48 anos, a apresentadora disse que no seu caso a menopausa começou a aparecer entre os 42 e 43 anos.





“Quando começaram os sintomas fiquei meio sem entender, é o tal tabu, ninguém falava muito disso”, disse ela no segundo dia do Power Trip Summit, realizado por Marie Claire no Fairmont Rio, no Rio de Janeiro.

“Eu fui levando, fazendo uma reposição mais ou menos e vivendo os sintomas, como calores. Me sentia esquisita. A pele começa a ficar bem diferente, a gente vai se despedindo do colágeno”, disse.

Outro ponto destacado pela apresentadora foi a falta de conhecimento no assunto e que, por isso, ela teve mais dificuldade e até vergonha para lidar com o processo.

“Sofri muito pela falta de informação. Fui aos trancos e barrancos. Mas fui me encontrando e descobri que não precisa ser uma fase tão difícil, pode ser mais fácil”, explicou ela.

“Não busquei cuidar disso porque tinha um pouco de vergonha”, revela.

Para se ter uma ideia da confusão que gerar a falta de conhecimento na questão na menopausa, Angélica disse não entender no começo as mudanças na sua produtividade. Além disso, ela contou que em vários momentos pensou estar grávida.

“A quantidade de vezes que achei que estava grávida… fazia vários testes de farmácias”, confessou.

Neste processo, a apresentadora também precisou regular os hormônios para melhorar sua autoestima, que segundo ela, foi alterada por conta do período.

“A autoeestima da mulher vai indo embora. Não tem mais desejo sexual, acontece o ressecamento íntimo. Mas pode ser uma fase mais plena”, ressalta.

“Hoje estou numa fase melhor porque está tudo regulado e eu estou me amando, maravilhosa”, completa.