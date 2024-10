Angélica revela que não se sente mais à vontade em deixar pernas e barriga de fora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2024 - 14:34 Para compartilhar:

A apresentadora Angélica falou sobre as mudanças no seu estilo de roupa e disse não mais se sentir confortável em deixar pernas e barriga de fora, como fez durante os longos anos em que foi comandante de programa infantil, lá pela década de 1990.

Agora, aos 50 anos de idade, a esposa de Luciano Huck avalia que tudo tem seu tempo, e que chegou a uma fase em que prefere o corpo mais coberto.

“Já usei muito shortinho na vida, está bom. Já deu porque tudo tem seu momento… Não me sinto bem de shortinho mais”, declarou ela em participação no podcast “Ambulatório da Moda”, publicado na última semana.

“Me sinto bem com a barriga de fora? Também não me sinto mais bem com a barriga de fora”, disse, acrescentando que exceção a esse seu novo momento se deve a algo profissional.

“A não ser que seja uma personagem, para ensaio fotográfico, mas para sair em público, não mais”, ponderou.

Ainda durante o podcast, Angélica revelou uma curiosidade de bastidores na Globo. Ela contou que quando vivia a personagem Fada Bela, na trama infantil “Caça Talentos” (1996-1998), proibia que passassem chapinha em seu cabelo porque tinha receio de prejudicar os fios.