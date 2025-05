Angélica revela que filhos não esbanjam dinheiro: ‘Zero consumistas’

A apresentadora Angélica, de 51 anos, disse que seus filhos não gostam de esbanjar dinheiro, apesar de ela e o marido, Luciano Huck, de 53, serem milionários. A famosa destacou que os herdeiros conhecem as histórias de vida dos pais e, por isso, são financeiramente conscientes.

“Apesar de, hoje, eles poderem ter coisas, eles sabem que eu não vivi isso. Eles me veem trabalhando, o pai virando a noite, trabalhando pra caramba. Eles veem que o dinheiro não dá em árvore, que vem por meio do trabalho. É conquistado. Eles percebem isso”, declarou Angélica durante participação no podcast ‘MaterniDelas’.

A comunicadora ainda revelou que tinha um acordo com Huck para não dar tudo o que os filhos pediam na infância. “Quando eram pequenos, a gente ia a uma loja de brinquedos e nós poderíamos deixá-los comprar o que quisessem, mas a gente dizia ‘não’, era um brinquedo só. Era difícil, a vontade era dar tudo o que eles queriam, porque eu podia, mas [não permitia] porque era um combinado meu com o Luciano”, disse.

“Eles não são perdulários, não são pessoas que esbanjam, zero consumistas. Eles têm limites nas coisas”, completou.

Angélica e Luciano Huck são pais de Joaquim, 20, Benício, 17, e Eva, 12.