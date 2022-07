Angélica relembra namoro com César Filho: ‘Foi muito importante na minha vida’

Na última terça-feira, 12, Angélica participou do podcast Quem Pode, Pod, comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. A apresentadora fez algumas revelações sobre sua vida pessoal, como seu primeiro beijo e o namoro com César Filho – que durou sete anos

Na conversa, ela contou uma situação inusitada envolvendo seu primeiro beijo, aos 12 anos. “Eu fui beijar ele atrás do orelhão do colégio. Ele pediu para namorar comigo, contei para minha melhor amiga e ela ligou para minha mãe”, recordou ela.

Após a ligação da tal amiga, a mãe da apresentadora, dona Angelina, obrigou a filha a recusar o pedido do garoto: “Resumo da ópera. Eu cheguei lá, falei com ele que não podia mais namorar e nem mais beijar. O menino desmaiou na hora. Que nem um porco. Imagina o trauma”.

A situação piorou quando Angélica descobriu uma rasteira da amiga: “O pior é que eu descobri que aquela amiga, uma semana depois, apareceu namorando ele. Fez tudo de caso pensado. Então foi tudo junto. Primeiro beijo, primeiro fora, primeira decepção”.

Ainda na participação do podcast, a apresentadora relembrou seu namoro com César Filho, que atualmente comanda o Hoje em Dia, da Record. Ela revelou que perdeu a virgindade com o apresentador e afirmou que ele foi muito importante em sua vida.

“Primeiro namoro sério foi com 15, eu tinha 15 e ele tinha 28, perdi minha virgindade com 17, foi um namoro longo, ele foi um super namorado. Eu não tinha tempo, ele ia nos shows pra me ver”, revelou.

Angélica ressaltou como César Filho foi um grande companheiro. “Ele foi muito importante na minha vida, ele segurou uma onda também, porque era uma adolescente famosa que não tinha tempo pra nada, era um amigo, eu não tinha muitos amigos, foi uma pessoa fundamental no meu início de carreira”, disse.