Angélica Ramos é a segunda eliminada do programa ‘No Limite’

Angélica Ramos foi a segunda participante eliminada do programa No Limite, da TV Globo, na noite da terça-feira, 18. A influenciadora foi a mais votada da tribo Calango, em uma votação de desempate entre ela e Gleici Damasceno.

A princípio, a ex-sister do BBB 15 recebeu três votos, assim como a ex-BBB 18. Em uma segunda rodada, as duas empatadas ficaram de fora da decisão e Angélica levou novamente três votos, enquanto Gleice teve apenas dois.

Depois do resultado, ela se despediu do programa e teve o cordão da equipe quebrado pelo apresentador, André Marques. “Queria muito agradecer a oportunidade de me testar e de voltar ao meu País”, disse.

Angélica Ramos deixou a disputa pelo prêmio de R$ 500 mil, após a tribo dela perder todas as provas do episódio. Além de não vencer a Prova do Privilégio, a Calango também foi derrotada na Prova pela Imunidade.

Essa é a segunda vez que a equipe precisa eliminar um de seus integrantes. Na semana passada, os concorrentes, da tribo Carcará, venceram a primeira competição pela imunidade.

Como resultado, Mahmoud Baydoun, participante da Calango, foi o quem deixou o reality, na primeira eliminação do programa. O ex-BBB 18 saiu com cinco votos.

