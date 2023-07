Angelica publica foto de almoço com Grazi Massafera e família na Itália

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 10:37 Compartilhe

De férias pela Europa, Angelica compartilhou um álbum de fotos nesta quinta-feira, 20, em suas redes sociais, no qual aparece ao lado do marido, o apresentador Luciano Huck e dos filhos Joaquim, Benício, e Eva em um almoço com a atriz Grazi Massafera e sua filha, Sofia em Porto Fino, na Itália.

As estrelas estão aproveitando o verão europeu e curtindo as praias locais. Antes de chegarem ao país, Angelica e Luciano Huck visitaram o mar de Saint-Tropez, cidade costeira da França.

Nas redes sociais, a apresentadora também compartilhou um momento de relaxamento e publicou uma foto com a frase, em italiano “Dolce farniente”, que significa, em português, “O prazer de não fazer nada”, uma expressão conhecida popularmente no país.

