Angelica posta foto com os filhos e encanta a web: ‘Família abençoada e linda’

Angelica, na tarde desta quinta-feira (05), compartilhou uma foto em que ela e os filhos aparecem juntos, além do cachorro da família.





A publicação foi feita em prol de um bem maior: divulgar o evento da Fair Closet, loja voltada para itens “second hand” de luxo. As peças vendidas no Dia das Mães terão toda a verba revertida para as famílias vítimas da chuva em Petrópolis. Os Huck participaram divulgando e doando peças para venda.

Choveram comentários sobre a foto e parabenizando a iniciativa. “Aí sim Bunita!!! Ajudando a fazer o bem! Te amo Angel!, escreveu uma seguidora. “Deus cubra de bênçãos essa família linda”, comentou outra.