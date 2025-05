Angélica lamenta ‘competição’ e fofocas entre mulheres desde pequenas

Angélica falou a respeito da relação com seus filhos em entrevista ao podcast MaterniDelas. O material, gravado previamente, foi publicado no YouTube na noite de ontem, 9.

Recentemente, Duda Guerra, namorada de Benício, filho de Angélica, se envolveu em uma polêmica com outra influenciadora, Antonela Braga. Um perfil de Angélica, nas redes sociais, curtiu um comentário que chamava a nora de “barraqueira” – a apresentadora se pronunciou posteriormente, explicando que se tratou de um descuido de sua equipe.

Em determinado momento da conversa, Claudia Raia, uma das apresentadoras do podcast, trouxe à tona o assunto sobre a maternidade em diferentes fases da vida dos filhos: ” É muito mais difícil ser mãe de adulto do que de criança. Você não pode interferir demais, ao mesmo tempo, tem que dar a sua opinião. Não vai ver o seu filho se ferrando e ficar quieta. Às vezes você fica ‘deixa que ele vai resolver’. Não, às vezes ele não tem ferramentas ainda para resolver”.

Angélica continuou: “Aí que vem a história de você conhecer seu filho, ficar atenta. ‘Ele não vai chegar nisso aqui. Eu cheguei, mas ele não vai chegar’. Tem que dar uma pista, jogar umas migalhinhas no chão, ‘vai, vai…’”.

Em seguida, questionada sobre as diferenças entre ser mãe de um menino ou uma menina, a mulher de Luciano Huck afirmou: “É muito diferente. Menino é tudo mais tranquilo, os hormônios, tudo mais simples. Da roupa ao comportamento, mesmo. A menina é complexa, tem sofrimento.”

“A coisa das meninas na escola, das briguinhas, das fofocas. Os meninos até hoje não sabem o que é fofoca. Eles não viveram isso. As brigas de escola, a coisa do bullying das meninas, a competição que o patriarcado pôs nas mulheres. É muito importante para o patriarcado que as mulheres compitam desde pequena”.