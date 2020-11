Angélica fala sobre menopausa precoce: “A gente não tem que sofrer com isso”

Prestes a completar 47 anos de idade, Angélica falou sobre sua menopausa precoce. Em entrevista para o jornal O Globo, a apresentadora saiu em defesa do assunto: “O que descobri vivendo este momento foi que as pessoas não falam muito desse período da mulher e, quando falam, acham que é o fim. E não é”.

“Na verdade, o que descobri é que é normal e que você tem formas de viver muito bem. Porque existem formas de driblar os sintomas. Eu acho importante a mulher saber que a vida pode ser maravilhosa depois da menopausa. A gente não tem que sofrer com isso”, continuou.

A loira ainda falou de maternidade. “É um momento da vida em que você está no meio do caminho. Já teve filhos, os filhos estão maiores. No trabalho, já descobriu do que gosta e do que não gosta. ‘E aí, a partir de agora, o que eu faço?’ São muitos questionamentos dos 40 aos 50 anos. É um período, não vou dizer difícil, mas muito cheio de nuances. E é maravilhoso ao mesmo tempo”.

“Porque você já tem segurança para um monte de coisas, já sabe o que quer. Já tem força suficiente, história de vida para viver os próximos 50 muito melhores. Essa coisa da experiência, para mim, é mágica. Ter a experiência de uma mulher de 50 não tem para ninguém, não tem para nenhuma de 25. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor”, concluiu a artista.

Vale lembrar que Angélica é mãe de Joaquim, de 15 anos, Benício, de 13, e Eva, 8, frutos de seu casamento com Luciano Huck.

