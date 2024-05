Angélica e Luciano Huck: veja casais famosos que são ou foram adeptos do relacionamento aberto

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 27/05/2024 - 17:18 Para compartilhar:

A apresentadora Angélica, 50, deixou muita gente chocada ao falar sobre monogamia em seu relacionamento com Luciano Huck, 52. Em entrevista à revista Ela, a loira revelou que já conversou com o marido sobre a ideia de ter um casamento aberto.

“A gente fala sobre isso, temos amigos que são não monogâmicos”, contou, acrescentando que ela e Huck não cogitam deixar de ser monogâmicos. “Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos”.

Na sabatina, Angélica ainda disse que seria capaz de perdoar uma traição. “Dependendo do que fosse. Tenho outra família há 20 anos’, isso seria bem difícil de perdoar. Tive uma situação com outra pessoa’, pode ser que perdoasse, mas nunca vivi uma situação assim. Já o Luciano, não sei se conseguiria perdoar, acho que não”, finalizou.

Em julho de 2003, Angélica começou seu romance com Luciano Huck. O namoro emplacou nos bastidores do filme “Um Show de Verão” (2004). No ano seguinte, os apresentadores assumiram o namoro, se tornaram noivos, anunciaram a espera do primeiro filho, Joaquim. Benício, o segundo filho, nasceu em 2007, e Eva, a caçula, em 2012.

A nossa reportagem lista 5 casais famosos que abriram a relação e disseram não a monogâmia. Saiba quem abaixo!

Aline Wirley e Igor Rickli

Aline Wirley e Igor Rickli, que estão juntos desde 2010, vivem um relacionamento aberto e já se declaram bissexuais.

Deborah Secco e Hugo Moura

Em abril deste ano chegou ao fim o casamento de Deborah Secco e Hugo Moura, após 9 anos de união. Antes do término, a famosa falou sobre seu relacionamento aberto com Hugo Moura.

“O Hugo tem cada vez mais gostado menos de aparecer, então tenho evitado cada vez mais expor e falar dele”, declarou no podcast DiazOn.

Fernanda Nobre e José Roberto Jardim

A atriz Fernanda Nobre, que é casada há dez anos com o dramaturgo José Roberto Jardim, revelou em 2020 que eles viviam um relacionamento aberto. “A monogamia dá muito mais certo para os homens, porque eles continuam tendo relacionamentos abertos. Historicamente, a coisa não é horizontal. É desigual. Aí começaram os questionamentos: ‘Por que sou monogâmica? Eu escolhi?”, contou a famosa para o “Foquinha no Gshow”.

Luciano Szafir e Luhanna Melloni

O ator Luciano Szafir e sua esposa, Luhanna Melloni, com quem tem dois filhos, chegaram a revelar que vivem uma relação aberta apenas para mulheres, ou seja, outros homens não são permitidos.

Will Smith e Jada Pinkett Smith

Juntos há quase 25 anos, o casal Will Smith e Jada Pinkett Smith tornou público a relação aberta que vivem. “Não sugiro esse caminho a ninguém. Mas as experiências de que as liberdades que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são a mais alta definição de amor”, disse o ator em entrevista à revista “GQ”.