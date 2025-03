Angélica e Luciano Huck celebram 20 anos do filho primogênito: ‘Orgulho’

O casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck usou as redes sociais para homenagear o aniversário do primogênito Joaquim, que está completando 20 anos neste sábado, 8. Por meio das redes sociais, eles publicaram cliques ao lado do herdeiro e se declararam na legenda das publicações em um longo texto.

“Meu filho, bem-vindo aos 20 anos! Hoje, meu coração transborda de amor, orgulho e admiração por você. Vinte anos… como o tempo passou depressa! Ainda ‘ontem’, você era tão pequeno, frágil, cheio de curiosidade pelo mundo. E agora, vejo diante de mim um homem incrível, forte, íntegro e pronto para seguir sua própria jornada”, iniciou Angélica no Instagram.

“Você sempre esteve além da sua idade. Desde pequeno, carregou uma responsabilidade admirável, uma honestidade inabalável e um coração gigante, capaz de acolher e cativar todos ao seu redor. Seu carisma deixa tudo mais leve, mais bonito, mais cheio de vida”, derreteu-se.

“Os 20 anos… vamos esquecer o rótulo da vida adulta. Você sempre foi um exemplo de maturidade, inteligência e bondade. Quanto orgulho da sua essência, meu filho! Te amo e te admiro demais! Que essa nova década traga ainda mais conquistas, aprendizados e momentos inesquecíveis. Seja feliz, meu filho! Estarei sempre aqui, torcendo, vibrando e te amando incondicionalmente. Parabéns pelos seus 20 anos!”, finalizou a comunicadora.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Angelica (@angelicaksy)

Já Luciano compartilhou fotos antigas e recentes, fazendo uma retrospectiva. “Há exatos 20 anos, no dia 8 de março de 2005, em pleno Dia Internacional da Mulher e no aniversário de Hebe Camargo, ele chegou em nossas vidas: Joaquim”, iniciou.

“Com seus cabelos espetados, veio para transformar nosso mundo. Joaquim foi o primeiro passo para o salto mais importante da minha vida: nossa família. Nosso primogênito nasceu sob os holofotes – sua chegada foi um evento. Teve uma infância muito diferente da nossa, cercada de privilégios, passando de camarim em camarim, vivendo os bastidores da TV como poucos. Uma receita que poderia ter desandado.”

“Mas não. Muito pelo contrário. Joaquim se tornou um homem curioso, interessado e interessante, fiel aos seus valores, inteligente, pronto para qualquer conversa e sempre com uma pitada de humor afiado – uma companhia deliciosa. Parabéns, meu filho! Que você siga sendo esse cara incrível. Te amo. Amor maior que eu”, completou o pai coruja.

Além de Joaquim, Angélica e Luciano Huck também são pais de Benício, de 16 anos, e Eva, de 12.