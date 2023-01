Angélica e Luciano Huck abrem álbum de fotos de viagem ao deserto com filhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/01/2023 - 10:07 Compartilhe

Angélica e Luciano Huck abriram o álbum de fotos da viagem para Omã, na Arábia, com os filhos, Eva, de 10 anos, Benício, de 15, e Joaquim, de 17. A família chegou a dormir em um uma barraca no meio das dunas e andar a camelos.





“Muito amor e gratidão!”, escreveu Angélica ao postar alguns cliques. “Nossas aventuras nas férias”, disse ela, ao publicar imagens em cima do camelo.

Já Huck deu mais detalhes, como vídeos em que mostra o caminho que a família fez até o deserto e o acampamento que eles dormiram, além de belas paisagens. “Amor maior do mundo”, declarou ele, em uma foto abraçado com Angélica e os filhos. “O Omã é incrível. Lindíssimo e acolhedor. O país muçulmano mais progressista desta região do planeta”, completou.





