Angélica conta que gosta de lavar louça: ‘Quando a gente viaja’

A apresentadora Angélica respondeu a perguntas enviadas por fãs e falou sobre a suposta rivalidade que teria com Xuxa Meneghel em entrevista ao canal de Giovanna Ewbank no YouTube, que foi ao ar nesta terça-feira, 9.

Questionada se já varreu o chão de sua sala, respondeu: “É pra falar a verdade? Essa sala, não. Já varri outras salas [risos]! Vou falar uma coisa que eu gosto de fazer: lavar a louça.”

Porém, Angélica ressalta que não é um costume: “Eu lavo louça quando a gente viaja. Julho e janeiro a gente fica um mês em algum lugar, sempre em casas, aí não tem [máquina de lavar] e eu lavo a louça.”

Xuxa e Angélica

A apresentadora também falou sobre a suposta rixa que teria existido entre ela e a apresentadora Xuxa, já que as duas tiveram programas infantis semelhantes e concorrentes no passado.

“Nunca aconteceu a rivalidade da forma como as pessoas pintavam. Quando eu estreei na Manchete, era o programa que ela apresentava, e ela já estava na Globo. As pessoas começaram com a comparação, por eu ter substituído ela, as roupas, era um programa infantil igual.”

“Sempre gostei, admirei, fui fã. A primeira vez que fui no programa dela me tremi inteira. E sempre teve um carinho muito grande dela comigo, também.”

“Claro que era tanta gente falando, as pessoas em volta, que trabalhavam comigo, trabalhavam com ela, criaram sim animosidades em alguns momentos. Tipo: ‘ela falou isso de você’… Falavam pra ela: ‘Ela é isso, isso, aquilo’.”

“Então a gente nunca foi amiga, sabe, porque tinha uma dúvida sempre. Ela sempre me respeitou muito e eu respeitei muito ela. O tempo foi passando, essas pessoas foram se afastando, a gente foi se conhecendo melhor, se aproximando, e a gente descobriu que se adora”, concluiu.

Confira o vídeo abaixo: