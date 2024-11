Angélica completa 51 anos: relembre a trajetória profissional e pessoal da apresentadora

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 30/11/2024 - 10:26 Para compartilhar:

Parabéns! Neste sábado, 30 de novembro, Angélica comemora 51 anos. Ao longo de todos esses anos, a apresentadora construiu uma carreira sólida e de grande sucesso na televisão brasileira, conquistou uma legião de fãs e formou uma linda família. Como ela mesma já revelou em diversas entrevistas, se sente feliz e realizada em todos os aspectos de sua vida. Para celebrar essa data especial, o site IstoÉ Gente relembra a trajetória profissional e pessoal de Angélica. Confira!

Como tudo começou

Em 1979, Angélica foi a vencedora do concurso “A Criança Mais Bonita do Brasil”, promovido pelo programa “Buzina do Chacrinha”, da Rede Bandeirantes. Na época, a apresentadora representava o estado do Pará e empatou em primeiro lugar com a representante de São Paulo, Helen Mara Michelet. Até então, a loira era desconhecida do público, e esse foi o primeiro passo de sua longa trajetória televisiva.

Carreira de apresentadora

Após a saída de Xuxa da Manchete, Angélica assumiu a apresentação do programa de auditório diário ‘Clube da Criança’, em 1987.

Cantora

Em 1998, Angélica lançou seu primeiro disco, que tornou sucesso com o hit “Vou de Táxi”.

Atriz

Ainda na Manchete, Angélica foi protagonista da minissérie ” O Guarani”, em 1991. Ela foi bastante elogiada pela sua atuação.

Estreia na Globo

Em 1996, Angélica estreou na TV Globo comandando o programa “Angel Mix”. A atração tinha uma competição com a plateia com as equipes Azul e Laranja.

Sucesso como Fada Bela

Ainda em 1996, Angélica deu vida a personagem Fada Bela na novela infantil “Caça Talentos”. A trama era exibida dentro do programa “Angel Mix”.

Vídeo Game

Sob o comando da apresentadora Angélica, “Vídeo Game” estreou em 10 de dezembro de 2001. O quadro promovia uma competição bem-humorada entre artistas para testar seus conhecimentos sobre a televisão. Cada disputa durava de segunda a sexta e era levado ao ar no último bloco do programa.

Estrelas

O programa “Estrelas” foi exibido nas tardes de sábado da Globo de 8 de abril de 2006 até 28 de abril de 2018. Na atração, Angélica fazia entrevistas sobre a intimidade dos famosos.

Simples Assim

O programa “Simples Assim” foi exibido nas tardes de sábado da Globo de 10 de outubro até 26 de dezembro de 202. A atração fazia reflexões sobre diferentes assuntos relacionados à vida e à felicidade das pessoas.

Família

Em julho de 2003, Angélica começou seu romance com o atual marido, o apresentador Luciano Huck. O namoro emplacou nos bastidores do filme “Um Show de Verão” (2004). No ano seguinte, os apresentadores assumiram o namoro, se tornaram noivos, anunciaram a espera do primeiro filho, Joaquim. Benício, o segundo filho, nasceu em 2007, e Eva, a caçula, em 2012.