Angélica comparece de bengala à apresentação da caçula, Eva

O último “Domingão com Huck”, 15, foi memorável com a participação das filhas de Silvio Santos, que uniram SBT e Globo para homenagear o fundador da emissora paulista no quadro “Melhores do Ano”. Enquanto o comandante da atração apresentava edição histórica do programa, sua esposa, Angélica, prestigiava a caçula do casal em uma apresentação de balé.

Eva Huck, de 12 anos, recebeu a mãe, o irmão Benício, 17, e a cunhada, Duda Guerra, 16, no evento, que aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro. Um detalhe chamou atenção, além da apresentação da menina.

É que Angélica compareceu ao evento usando uma bengala para ajudar na locomoção.

A apresentação de balé aconteceu no Teatro Multiplan, que fica dentro do shopping Village Mall, na Barra da Tijuca.

Já o primogênito de Angélica e Luciano Huck, Joaquim, 19, não pôde estar presente. É que ele estava com o apresentador nos estúdios da emissora durante a premiação dos “Melhores do Ano”.

Angélica machucou o pé direito no fim do mês passado e, desde então, está usando uma bota imobilizadora.

“Estou de bota, de muleta… Machuquei meu pezinho no feriado, torci o pé. Mas não vou deitar para isso. Final do ano está aí, a gente continua trabalhando. Vai de muleta, mas vai”, disse ela, em um vídeo publicado nas redes sociais.