Angélica, Claudia Raia e Tatá Werneck; famosas celebram o Dia das Mães

Neste domingo 08 de maio é celebrado o Dia das Mães. Por meio das redes sociais, famosas como Angélica, Claudia Raia, Tatá Werneck, entre outras, aproveitaram a data especial para curtir e comemorar ao lado dos filhos. Veja abaixo!





Edson Celulari, filho de Claudia Raia, postou uma série de fotos ao lada da mãe e se declarou na legenda do post: “Ser filho de Maria Claudia é ter tido a oportunidade de criar asas para voar e ter sempre um abrigo para voltar. Eu te amo, te admiro e tenho muito, mas muito orgulho em te ter como mãe”.

Luciano Huck compartilhou uma foto da mulher Angélica, da mãe e da sogra e prestou uma linda homenagem para elas: “Uma imagem lotada de amor, admiração e respeito. As mulheres superpoderosas da nossa família. Mães no sentido mais potente da palavra. Três gerações que se conectam pelo amor. Feliz Dia das Mães”.

Tatá Werneck: “Acordei com um beijinho, dizendo “te amo, mamãe”. Não há nada no mundo que consiga explicar, não há ninguém comparável, não há sentimento maior, mais nobre e puro. Só uma mãe para entender o que outra mãe sente. Dia das mães também é dia das filhas. Porque graças a você eu expandi minha capacidade de amar. Feliz dia das mães”.

Taís Araújo publicou algumas fotos de sua mãe e avô: “Rola aí pra ver do que eu sou feita! Feliz dia das Mães!”.

Thaila Ayala: mãe de Francisco, fruto do relacionamento com o ator Renato Góes, compartilhou uma reflexão sobre a maternidade. “Eu que nunca pensei em ser mãe, eu que tinha pavor só de imaginar perder a minha ‘liberdade’. Ter alguém dependendo de mim, eu q sai de casa com 15 anos e conquistei minha independência tão cedo…Eu me tremia só de pensar”, começou ela.

“Eu que não sabia de nada. O que eu não sabia é que eu tinha medo era desse amor que eu desconhecia, amor que transborda, que enraiza, que transforma, que desafia, o amor que move”, continuou, acrescentando que a maternidade, de fato, mudou sua vida. “Não sabia o quão todo esse mundão fica tão pequenininho perto dos seus olhinhos que enxergam a minha alma nua e crua. Eu que não sabia que Deus tinha maiores planos pra mim, ele que sabe de todas as minha dores, estava guardando você o meu maior presente, a maior vivência, a maior transformação, o maior amor do mundo em você meu presente divino”, completou.