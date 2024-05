Angélica anuncia programa para homens: ‘Temas megaimportantes’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 12:24 Para compartilhar:

Angélica está com mais uma novidade no currículo, o “Angélica: 50 e Uns”. Anunciado nesta segunda-feira, 27, o título é um programa voltado para os homens. Ainda sem data de estreia divulgada, a atração vai ao ar no GNT e no Globoplay.

“50 e Uns está chegando para conversamos sobre assuntos raramente discutidos por eles em público“, revelou a apresentadora. “São temas megaimportantes, como corpo e desejo. E, neste papo, sempre teremos uma convidada. Nós vamos mostrar ou intervir como nós, mulheres, pensamos. Eu tô animada para mostrar pra vocês tudo isso”, completou Angélica.

Nas redes sociais, as plataformas também falaram sobre a novidade. “Ela está voltando! Ano passado, Angélica recebeu mulheres incríveis no programa 50 & tanto. Agora, sob o comando dela e na presença de convidadas especiais, são os homens que vão falar sobre temas superimportantes! Vem aí o ‘Angélica: 50 e Uns’, no GNT e Globoplay”, publicaram.

