Angélica admite que ficou preocupada com ‘cantada’ de Anitta no filho

Angélica abriu o jogo sobre o episódio em que a cantora Anitta deu uma ‘cantada’ em seu filho mais velho, Joaquim, atualmente com 19 anos de idade. A apresentadora participou do “De Frente com Blogueirinha” e aproveitou a ocasião para falar também da possibilidade de seu marido, Luciano Huck, se tornar presidente da República.

Em um papo descontraído, a artista assumiu se preocupar com a exposição dos filhos – ela também é mãe de Benício, de 16 anos, e Eva, de 11 -, além de temer que eles se machuquem com os comentários nas redes. Blogueirinha, então, aproveitou e lembrou da brincadeira que Anitta fez com o primogênito durante a sua participação no “Angélica: 50 & tantos”.

Quando o adolescente entrou no set, a cantora disse: “Gente, o filho da Angélica é perfeito. Daqui a dez anos, me deixa falar com ele? Ele é um menino ótimo. Daqui a uns dez anos ele ‘está ótimo”, disse a cantora.

“Na hora levei na brincadeira”, lembrou Angélica. “Depois que as pessoas falaram da repercussão. Foi brincadeira dela. Ela é divertida, fala loucuras. Ele ficou constrangido, mas levou na boa. Pensei na vida dele, porque ele tem uma namorada e a amo. Nesse lugar que falo sobre o medo. Será que a namorada dele vai saber lidar? Pedi para ele explicar a ela que era uma brincadeira. Sou uma boa sogra”, declarou.

Angélica também disse que fica atenta ao horário que os jovens chegam em casa. Durante muito tempo ela só dormia quando os meninos voltavam, hoje é mais relaxada.

“Agora não aguento mais. Eles chegam 4h e fico só até 2h. Eles chegando vão ao meu quarto, me dão um beijo. Não sou amiguinha, mas converso com eles. Eles podem confundir, sim, mas precisam ter a segurança de um pai e de uma mãe. Não curto ‘tomar uma junto’.”

Angélica assumiu que respeita a individualidade dos filhos, e é cuidadosa nas perguntas. Por exemplo, já perguntou se os meninos beijaram, mas nunca sobre relação sexual.

“Eles falam para o pai (se já fizeram sexo). Têm mais conforto de falar com ele e a Eva fala mais comigo.”

Blogueirinha perguntou questionou se é verdade que Luciano Huck quer ser presidente do Brasil. Angélica, então, foi direta: “Não quer ser presidente. Eu não quero que ele queira. É uma roubada em sentido de vida pessoal. É destino seu, uma missão. Ou tem, ou não tem.”