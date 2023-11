Angélica 50 anos: saiba valor da fortuna milionária que apresentadora acumulou

O “Angélica: 50 & Tanto”, programa comandado por Angélica no Globoplay, que teve sua grande estreia no domingo, 26, tem sido assunto nas redes sociais por contar com a presença de muitas famosas e ser gravado na mansão da apresentadora no Joá, bairro nobre na zona sul do Rio de Janeiro.

A residência, que tem cerca de 4.000 m², conta com uma capela ecumênica, cinema, piscinas, churrasqueira e um amplo jardim com vista para a Pedra da Gávea. A porta da entrada da casa repercutiu no X (antigo Twitter). “Chocado com o tamanho da porta da casa da Angélica”, escreveu um internauta. “Mano, só a porta da casa da Angélica já é maior que o meu apê”, disse outro.