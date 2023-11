Angélica 50 anos: relembre todos os amores da vida da apresentadora

Angélica, que irá completar 50 anos de idade na quinta-feira, dia 30 de novembro, além de uma carreira de muito sucesso na TV, a apresentadora, que é casada desde 2004 com Luciano Huck, teve uma vida amorosa bastante agitada. A IstoÉ Gente relembra abaixo os relacionamentos marcantes na vida da apresentadora. Confira!

+Angélica 50 anos: saída da Globo, assédio na infância, uso de vibradores e mais

+Capela premiada, porta gigante, cinema e heliponto: conheça a luxuosa mansão de Angélica e Huck

Aos 15 anos de idade, Angélica começou namorar com o apresentador César Filho. O relacionamento só veio à tona na mídia assim que a famosa completou a maioridade, ja que o jornalista era 13 anos mais velho que ela.

Em entrevista ao “Quem Pode, Pod”, podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda PaesLeme, a apresentadora fez uma revelação bastante íntima Na sabatina, ela contou ter perdido a virgindade com seu primeiro namorado,César Filho.

Após o fim do namoro com César Filho, Angélica começou a se relacionar com o apresentador Márcio Garcia. O relacionamento durou apenas três meses.

Em janeiro de 1998, a apresentadora assumiu que estava namorado com o ator Maurício Mattar , que na época era considerado uns dos maiores galãs das novelas na década de 1990. Após um período juntos entre idas e vindas, o casal colocou um ponto final no relacionamento.

Luiz Calainho

Na época do término com Maurício Mattar, Angélica começou a namorar com o empresário, Luiz Calainho. Com 9 meses de namoro, eles ficaram noivos, mas depois de alguns meses, se separaram.

Luciano Huck

Foi em julho de 2003 que Angélica, finalmente, começou seu romance com o atual marido, o apresentador Luciano Huck. O namoro emplacou nos bastidores do filme “Um Show de Verão” (2004). No ano seguinte, os apresentadores assumiram o namoro, se tornaram noivos, anunciaram a espera do primeiro filho, Joaquim. Benício, o segundo filho, nasceu em 2007, e Eva, a caçula, em 2012.