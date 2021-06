Angela Ro Ro desabafa sobre homofobia: ‘Deixe-nos em paz’

Angela Ro Ro usou suas redes sociais na última terça-feira (15) para desabafar sobre ataques homofóbicos. A cantora lamentou o grande número de vítimas e fez um apelo às pessoas que cometem esse tipo de crime.

“Cansei de ser vítima solitária. Infelizmente muitas são as vítimas. Deixem-nos em paz. Não somos mártires. Somos serem humanos. Angela Ro Ro com muito orgulho Gay pride for ever”, escreveu em seu Instagram.

A artista recebeu mensagens de carinho nos comentários. “Tea mos, Angela”, escreveu um fã. “Vc é resistência Ro Ro! Te amo e te agradeço demais pelo caminho que vc abriu na marra pra todes nós”, frisou outra. “Pra amar não existe raça, cor, gênero nem idade … Basta apenas amar é amar…. o amor não tem idade …O amor ultrapassa qualquer barreira”, disse outra.

Recentemente, Angela lamentou o término de seu relacionamento com Mayara Serra, de 21 anos. As duas se conhecem desde o inicio deste ano. Pouco tempo depois de o relacionamento vir à tona, porém, a cantora afirmou que está solteira.

