Angela Bassett, que perdeu o Oscar em 2023, receberá estatueta honorária da premiação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta segunda-feira, 26, que a atriz Angela Bassett receberá um Oscar honorário.

Ela foi indicada à última edição da premiação por seu trabalho em Pantera Negra: Wakanda Forever, mas perdeu a estatueta de “Melhor atriz coadjuvante” para Jamie Lee Curtis, de Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo.

Anteriormente, ela havia sido indicada pela sua interpretação de Tina Turner na cinebiografia Tina, de 1993. Na ocasião, perdeu o prêmio de “Melhor atriz” para Holly Hunter, por O Piano.

Além de Angela, o ator, diretor e humorista Mel Brooks e a editora de filmes Carol Littleton também receberão Oscars simbólicos. Michelle Satter, uma das fundadores do Instituto Sundance, será homenageada com o Prêmio Huminatário Jean Hersholt.

“O Conselho da Academia tem o prazer de homenagear quatro pioneiros que transformaram a indústria cinematográfica e inspiraram gerações de cineastas e fãs de cinema”, disse Janet Yang, presidente da Academia, em anúncio, conforme divulgado pela revista Variety.

“Ao longo de sua carreira de décadas, Angela Bassett continuou a apresentar performances transcendentes que estabelecem novos padrões de atuação. Mel Brooks ilumina nossos corações com seu humor, e seu legado teve um impacto duradouro em todas as facetas do entretenimento”, continuou.

“A carreira de edição de filmes de Carol Littleton serve de modelo para quem vem depois dela. Um pilar da comunidade do cinema independente, Michelle Satter desempenhou um papel vital nas carreiras de inúmeros cineastas em todo o mundo”, completou.

Os quatro homenageados receberão as estatuetas honorárias na cerimônia do Governors Awards, que será realizada em 18 de novembro em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela Academia de Hollywood.

