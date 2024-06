‘Angel’ Sharam Diniz vai das passarelas às telas

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 07/06/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A modelo luso-angolana Sharam Diniz estreia como atriz no Brasil. Ela é a protagonista da 10ª temporada de Reis (Record) no papel de Makeda, a Rainha de Sabá, soberana misteriosa que deixa a Etiópia e chega a Israel em busca da sabedoria do Rei Salomão. À ISTOÉ, ela contou que o primeiro desafio foi ser escolhida em meio a tantos talentos: “A maior das alegrias foi dar voz, corpo e alma a toda uma cultura negra, desmistificar preconceitos e enaltecer um povo tão lindo, alegre e sábio, mesmo com a opressão que durou séculos”. Também no ar na série portuguesa O Clube (Globoplay), ela já havia se destacado em novelas daquele país. Sharam foi a primeira luso-angolana a desfilar como uma das “Angels” da Victoria’s Secret. Ela segue sua carreira baseada em três conceitos: “humildade, respeito ao próximo e carisma.”

Sem papas na língua

“Esquecemos as lições da história que nos mostraram outros palhaços que não foram levados a sério até se tornarem ditadores cruéis”, disse o ator Robert De Niro à porta do tribunal em que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, estava sendo julgado por suborno em Nova York. Ele é mais um nome do cinema de Hollywood a pedir votos para o democrata Joe Biden, ao lado de Julia Roberts e George Clooney. Tudo tem seu preço e, por conta do embate com os republicanos, o ator não será mais homenageado com o prêmio anual da Associação Nacional de Emissoras de TV — De Niro nem se importou. Aos 80 anos, é um dos nomes do elenco do novo filme Ezra. Na pré-estreia, fez questão de comemorar a condenação do republicano.

Guerra e paz

A rapper, atriz e ex-BBB Maria Bomani é a estrela de Bandida – A Número Um, novo filme de João Wainer que conta a história de Raquel de Oliveira, primeira mulher a ser chefe do tráfico na Rocinha, no Rio de Janeiro. Natural de outra comunidade carioca, Cidade Alta, ela contracena com nomes como Natália Lage, Otto e Natália Deodato, colega de Big Brother Brasil 22 com quem teve rusgas no programa. Maria chegou a ser expulsa por esse mau comportamento após uma prova. No lançamento do filme, na última semana, as duas posaram juntas e se abraçaram, provando que o conflito está resolvido — e agora só acontece nas telas.

Sem ligar para os padrões

Romper paradigmas já faz parte do roteiro de vida da atriz Paolla Oliveira. Como a empresária Jordana, na série Justiça 2 (Globoplay), a atriz vive seu primeiro relacionamento lésbico na ficção, com a personagem Milena, interpretada por Nanda Costa. Entre cenas românticas e “calientes”, o casal vem fazendo sucesso. “É sobre não contar uma história estereotipada ou que as pessoas determinem como ela deve ser só por conta de gênero”, afirmou recentemente. Após sofrer críticas envolvendo seu corpo, ela disse que não quer mais ter suas imagens para campanhas e capas de revista retocadas.

Astro biônico

Bruno Gagliasso está no elenco de Biônicos, ficção científica que acaba de ser lançada na Netflix. Quem o incentivou a participar foi o filho, Bless. “O que me fez topar atuar nesse filme foi a possibilidade de compartilhar a tela com homens e mulheres pretos e extremamente talentosos. Eles entregam todo o seu potencial para essa história surpreendente”, escreveu em suas redes sociais. A intimidade do ator e da família não saem da mídia. No lançamento do programa Surubaum, que apresenta com a esposa Giovanna Ewbank, ela abriu o jogo sobre lugares improváveis em que os dois já fizeram sexo — escada de incêndio, praia deserta e carros estavam na lista.

Cheia de mistério

Apesar de Lady Gaga ter anunciado novo álbum, quatro anos após o lançamento de Chromatica, fotos do estúdio são só o que se conhece do projeto. “Estou me sentindo inspirada e muito animada com o que tenho para mostrar aos fãs”, disse. Em termos de música, sabe-se que a cantora fará oito shows de jazz e piano em Las Vegas, entre junho e julho. No quesito cinema, três anos depois de atuar em Casa Gucci, a multi-artista estará em Coringa: Delírio a Dois, filme em que divide o protagonismo com Joaquin Phoenix, com estreia marcada para outubro. A cantora tem falado pouco de sua versão da Arlequina — apenas garantiu que será diferente das anteriores e que terá o nome de Lee.