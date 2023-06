Anffa Sindical diz que anúncio de concurso é insuficiente para atender demanda no setor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/06/2023 - 17:19 Compartilhe

São Paulo, 16 – O Anffa Sindical, entidade que representa os agentes fiscais federais agropecuários, considerou positivo o anúncio da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sobre a autorização de 200 vagas para a carreira, mas disse ser insuficiente para suprir o déficit atual desses servidores.

“Com essa medida, o governo federal atende apenas 11,4% da demanda encaminhada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que chega a um total de 1.740 novas vagas”, disse em nota.

A entidade destaca a preocupação com a prevenção e o controle de doenças e pragas em agroindústrias e em portas de entrada e saída do País e afirma que “irá atuar para que o governo cumpra uma programação de concursos regulares até que haja a reposição total do quadro”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias