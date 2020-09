Anfavea: produção de máquinas agrícolas cai 22,1% em agosto ante agosto de 2019

São Paulo, 04/09 – A produção nacional de máquinas autopropulsadas – segmento da indústria automobilística que reúne tratores agrícolas e equipamentos de construção – teve queda 22,1% em agosto, na comparação com o total produzido no mesmo mês do ano passado. Em relação a julho, a produção caiu 15%, somando 4,35 mil unidades.

Os números foram divulgados hoje pela Anfavea, a entidade que representa a indústria nacional de veículos automotores. No comparativo anual, houve alta de 4,8% das vendas internas e queda de 39,4% das exportações no mês passado. Na comparação com julho, as vendas dos fabricantes de tratores agrícolas e de máquinas de construção caíram 2,7%, enquanto as exportações recuaram 13,6%%.

De janeiro a agosto, a produção desse setor teve queda de 21,5% em relação aos oito primeiros meses de 2019, num total de 28,6 mil unidades. Na mesma base de comparação, as vendas tiveram alta de 1,8% com um total de 28,5 mil unidades, embaladas pela safra recorde de grãos. Já os embarques caíram 33,9% nos oito primeiros meses do ano.

