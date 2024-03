‘Anestesiado’ de Murilo Huff é a canção mais ouvida do Brasil no Spotify

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 12:31 Para compartilhar:

Murilo Huff vive seu melhor momento musical, além de alcançar o topo das paradas com “Anestesiado”, o cantor é o único artista com duas músicas sem participações (solo) no Top 15 do Spotify, principal plataforma de áudio. “A cerveja abre sozinha” caminha para em breve estar entre as dez mais ouvidas do país.

Quando gravou o novo DVD “Fortaleza” em outubro do ano passado, Murilo Huff apostou no projeto como um divisor de águas. O cantor parece ter acertado nas escolhas, são quatro músicas disponíveis em todas as plataformas de streaming, e duas faixas acumulam sozinhas mais de 86 milhões de players só no Spotify.

“Não dá para descrever a felicidade desse momento. É mais um sonho realizado e eu nunca deixei de acreditar que chegaria! Muito obrigada aos meus fãs, equipe, ao meu Deus e a minha família. Muito obrigada mesmo a todos vocês que estão ouvindo Anestesiado e todas as faixas do DVD ‘Fortaleza’, ainda tem muita coisa bacana para divulgar e em breve vem novidades”, comemora Murilo Huff.

O cantor é sucesso nas bilheterias, com cerca de 20/22 shows no mês, Murilo Huff encanta por onde passa, no último sábado (09), esgotou os ingressos em Urbelândia/MG no segundo evento da sua label “Ao Vivão”, projeto surgiu após uma live na pandemia e se tornou um grande sucesso nas plataformas. Agora, Murilo percorre as principais praças do país com o evento, que já tem a próxima data marcada: 13 de abril em Teresina, Piauí.

