Anel e pálio estão prontos na Basílica de São Pedro

VATICANO, 18 MAI (ANSA) – Os dois símbolos do ministério “petrino” estão prontos na Basílica de São Pedro: o anel do pescador e o pálio. Eles serão levados em procissão até o altar na Praça de São Pedro, onde acontecerá a missa de posse do papa Leão XIV neste domingo (18).

Dentro do anel do pescador está a inscrição Leão XIV, enquanto que na parte externa pode ser vista a imagem de São Pedro com as chaves e a rede.

O pálio é feito de lã branca, símbolo do bispo como bom pastor e, ao mesmo tempo, “do Cordeiro crucificado pela salvação da humanidade”, como explica o escritório para celebrações litúrgicas.

O pálio é uma faixa que repousa sobre os ombros, sobre a casula, a vestimenta litúrgica. Ele possui duas abas pretas penduradas na frente e atrás, é decorado com seis cruzes de seda preta e é guarnecido, na frente e atrás, com três alfinetes representando os três pregos da cruz de Cristo. (ANSA).