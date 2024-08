AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/08/2024 - 15:44 Para compartilhar:

Os anéis olímpicos vão “permanecer na Torre Eiffel” após os Jogos Paralímpicos, anunciou neste sábado (31) a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, em uma entrevista ao jornal Ouest France.

“Como prefeita de Paris, a decisão é minha e conto com o apoio do COI. Então, sim, eles permanecerão na Torre Eiffel”, explicou Hidalgo sobre os cinco anéis colocados no início de junho no emblemático monumento da capital francesa.

luh/mat/cbn/mfr/iga/cb