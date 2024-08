Aneel vota pela destinação de 3,5 mil hectares para implementação de hidrelétrica em Goiás

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 13:46 Para compartilhar:

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) votou nesta terça-feira, 6, pela desapropriação de uma área de 2,1 mil hectares para a implementação da Usina Hidrelétrica Estrela, em Goiás. Também foi destinada uma área de 1,3 mil hectares para fins de “instituição de servidão administrativa”.

A demanda foi em favor da EST Energia, que pedia as áreas de terras necessárias à implantação da UHE Estrela. No total, foram 3,5 mil hectares declarados como utilidade pública nos municípios de Itarumã e Panorama, no Estado de Goiás.

Pela previsão, a declaração facilita o processo de liberação fundiária para a construção de empreendimentos de geração, subestações e linhas de transmissão, por exemplo.

A UHE Estrela em implementação está localizada no Rio Verde. Segundo dados apresentados na reunião pública da Aneel, os estudos hidrelétricos desse Rio apontam para uma potência total de 235.620 kW, distribuída em 7 eixos de barramento, entre eles o da UHE Estrela, com potência instalada prevista em 48.400 kW.