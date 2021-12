Aneel prorroga tarifas de energia de distribuidora no Amapá

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta segunda-feira, 13, em reunião extraordinária, prorrogar mais uma vez a vigência das tarifas de energia da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), que atende cerca de 212 mil unidades consumidoras.

A princípio, o reajuste da distribuidora deveria entrar em vigor hoje. A diretoria da agência reguladora estabeleceu o dia 13 de dezembro como nova data de aniversário contratual após o processo de privatização.

O adiamento foi deliberado horas antes da publicação da medida provisória (MP) que abre espaço para o governo conceder um empréstimo, via distribuidoras, destino para cobertura dos custos de medidas emergenciais devido à crise hídrica. A MP foi editada em edição extra do Diário Oficial.

Em seu voto, o ministro Sandoval Feitosa afirmou que a prorrogação não trará nenhum prejuízo à modicidade tarifária, uma vez que as condições de equilíbrio do contrato não são alteradas. Dessa forma, os incentivos para redução de perdas de energia e manutenção de custos eficientes para prestação do serviço serão mantidos.

