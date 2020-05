Aneel autoriza teste de turbinas de projeto da Echoenergia no RN

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) liberou a operação de três unidades geradoras da Central Eólica Vila Piauí III, localizada no município de Serra do Mel, no Rio Grande do Norte. Com isso, as unidades 1 a 3, de 4,2 MW cada, totalizando 12,6 MW de capacidade, podem passar a operar em fase de testes a partir desta terça-feira, 26.

O empreendimento pertence à Echoenergia e possui, no total, 10 unidades geradoras, somando 42 MW de potência.

O início da operação comercial está previsto para outubro de 2020. A energia gerada pelo parque eólico será destinada ao mercado livre.