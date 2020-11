Aneel autoriza contratação de duas termelétricas para o Amapá

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a liberação operacional, em caráter excepcional, de duas usinas termelétricas para abastecer o estado do Amapá, que passa por problemas de energia desde o dia 3 de novembro, quando um apagão atingiu o estado.

Segundo o despacho, publicado hoje (20) no Diário Oficial da União, as usinas poderão comercializar 45 megawatts (MW) de energia para o estado. A liberação para a produção comercial começa a partir de amanhã (21).

A contratação atende a uma determinação do Ministério de Minas e Energia (MME), que autorizou a medida, “de forma célere, excepcional e temporária”, de geração de energia elétrica no montante de até 150 MWs, na cidade de Macapá, no Amapá, por até 180 dias. A expectativa é que a entrada em operação das usinas contribua para normalizar o abastecimento de energia no estado.

Pelo despacho, a energia virá da Unidade Termelétrica (UTE) Santana II, com 24 unidades geradoras de 1.230 quilowatts (kw) cada, totalizando potência instalada de 29,52 MW para garantia de geração contínua e ininterrupta de 25 MW e da UTE Santa Rita, com 20 unidades geradoras de 1.224 kw cada, somando 24,28 MW de potência instalada para garantia de geração contínua e ininterrupta de 20 MW. As usinas estão localizadas em Macapá, capital do estado.

De acordo com o documento, caberá ainda à Eletronorte, responsável por providenciar a contratação do montante de geração termelétrica, apresentar, no prazo de 60 dias, a documentação necessária para a liberação das operações.

O prazo poderá ser prorrogado por igual período. O restante da documentação relacionada às UTEs poderá ser apresentado até o dia 10 de janeiro de 2021.

Veja também