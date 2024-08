Aneel aprova redução tarifária de 5,64% da Elektro Eletricidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 12:59 Para compartilhar:

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 27, o reajuste tarifário anual da Elektro Eletricidade (Neoenergia Elektro), com redução de 5,64% em média para os consumidores da distribuidora. Na classificação por grupos de consumidores, a redução média foi de 5,72% para os consumidores em alta tensão (grandes empresas).

Já os consumidores em baixa tensão (residenciais, rurais, iluminação pública, etc) ficaram com as tarifas reduzidas em 5,60%.

No balanço para a revisão tarifária foram consideradas as reduções de encargos setoriais, custos de transporte e custos financeiros. Esse último componente teve queda de 3,21%.

A Elektro Eletricidade é sediada em Campinas (SP) e atende aproximadamente 2,96 milhão de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de R$ 9,92 bilhões.

Em agosto de 2023 houve alta de 7,17%, em média, na Revisão Tarifária Periódica da Neoenergia Elektro.