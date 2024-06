Aneel aprova redução média de 8,72% nas tarifas da Cocel no PR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2024 - 11:53 Para compartilhar:

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 25, o reajuste tarifário de 2024 da Companhia Campolarguense de Energia (Cocel), com sede no Paraná. Houve redução média de 8,72%, a ser percebida pelos consumidores a partir de 29 de junho.

Esse índice de Reajuste Tarifário Anual (RTA) vem do balanço entre dois grandes grupos de consumidores.

A diminuição da tarifa é de 5,72% para os consumidores em alta tensão (grandes empresas) e queda de 10,35% para os consumidores em baixa tensão (residenciais), em média.

O reajuste foi possível a partir da redução de 6,5%, por exemplo, dos encargos setoriais, impactando o efeito tarifário em -1,63%. Os custos de transmissão e os custos com compra de energia também tiveram redução.

A Companhia Campolarguense de Energia (Cocel) é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede na cidade de Campo Largo, no Paraná.

A empresa atende aproximadamente 58,2 mil unidades consumidoras e o consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de R$ 163 milhões. Em 2023 as tarifas foram, em média, reduzidas em 3,89%.