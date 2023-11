Aneel aprova redução média de 1,41% nas tarifas da CEEE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 12:03 Para compartilhar:

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou redução média de 1,41% nas tarifas da CEEE, distribuidora que atende cerca de 1,91 milhão de unidades consumidoras no Rio Grande do Sul. Os ajustes passam a vigorar a partir do dia 22 de novembro. Os efeitos do reajuste, contudo, serão diferentes para cada grupo de consumidores. Para os conectados em alta tensão, como as indústrias, a redução média será de 2,04%. Já para aqueles consumidores atendidos em baixa tensão, como os residenciais, a tarifa cairá, em média, 1,17%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias