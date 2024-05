Aneel aprova reajuste médio de 9,19% nas tarifas da Sulgipe

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 10:28 Para compartilhar:

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 21, um reajuste médio de 9,19% para as tarifas dos consumidores atendidos pela Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe). Os novos valores passam a valer a partir de hoje.

O efeito é diferente para cada classe de consumo. Para consumidores atendidos em alta tensão, como as indústrias, o impacto médio será de 3,90%. Já para os conectados em baixa tensão, como os residenciais, o aumento será de 10,99%.

Segundo o relatório, pesaram para o reajuste, principalmente, o aumento de encargos setoriais e os custos de transmissão.

“Em que pese o efeito médio de quase dois dígitos e acima da inflação, impactado expressivamente pela retirada dos efeitos financeiros do ciclo anterior, as tarifas da Sulgipe permanecem como as mais atrativas no Brasil e no ranking de tarifas”, considera o relatório da Aneel.